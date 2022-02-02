حدث في 8 ساعات| تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الاتصالات وبيان من الأرصاد بشأن موجة الطقس السيئ المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الاتصالات بشأن مشروعات الرقمنة، وتوجيهات جديدة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بشأن مخالفات البناء، و 4 توجيهات جديدة من السياحة للشركات بشأن العمرة، وتفاصيل جديدة من هيئة الأرصاد بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئاسة تصدر بيانا بشأن تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الاتصالات بشأن مشروعات الرقمنة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس الوزراء: مباحثات السيسي مع نظيره السنغالي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس الوزراء: 45.2 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية في 2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

توجيهات جديدة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بشأن مخالفات البناء وخدمات المواطنين

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المادية المتاحة بالوحدات المحلية وبحث سبل تنميتها والاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

العمرة.. 4 توجيهات جديدة من غرفة السياحة للشركات بشأن الموسم

وجهت غرفة شركات السياحة، الشركات السياحية، التي أنهت تفعيل عقدها لموسم العمرة الحالي 1443 هجرية، من وزارة الحج والعمرة السعودية، بعدة توجيهات جديدة بشأن الموسم.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التدريس بالحصة.. إعلان نتيجة المعلمين المقبولين في هذا الموعد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز للدفعة الأولى من المعلمين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بدلًا من 6 ملايين.. مصيلحي لمصراوي: نحتاج لتقليل مستحقي الخبز لأقل من مليون

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ما يزيد على 6 ملايين مواطن يصرفون الخبز فقط؛ يتنوعون بين مَن تم حرمانهم من صرف السلع التموينية أو مَن تمت إضافتهم عام 2012.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حالة جوية مرتقبة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة جوية مرتقبة غدآ على معظم الأنحاء تبدأ من أقصى الغرب عند السلوم وتتقدم تدريجيا نحو الداخل لتشمل مطروح والإسكندرية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تصل للقاهرة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار في موجة الطقس السيئ

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خرائط أماكن سقوط الأمطار.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

القوى العاملة تعلن فرص عمل برواتب مجزية في بورسعيد

أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، توفير 120 فرصة عمل بشركة للمواد الغذائية من خلال اليوم المفتوح للتوظيف، الذي يقام اليوم الأربعاء بمرتبات مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، فضلا عن مزايا التأمين الطبي والاجتماعي، والتأمين على الحياة وفرص للترقي ووسيلة انتقال.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا