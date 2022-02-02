سياسيون وشخصيات عامة في عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

شارك عدد من السياسيين والشخصيات العامة في تقديم واجب العزاء في اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، مساء الأربعاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان أول الحاضرين أحمد الوكيل والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق.

وأعلن حفيد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وفاة جده مساء الإثنين.

اللواء المحجوب وزير أسبق للتنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.