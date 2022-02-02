مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة مينا عبد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ادعاءات بعض العناصر الإثارية الهاربة بالخارج حول ظروف وفاة المواطن مينا عبد السيد عطية الله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في سابقة قيام والده بالإبلاغ عن تغيب نجله عن المنزل.

وأضاف أنه يعاني من بعض الاضطرابات النفسية والعصبية وحالات اكتئاب وضعف في الإبصار بسبب ضمور بخلايا المخ منذ ولادته.

وأوضح المصر، أنه بتاريخ 29 يناير الماضي عثر أحد العاملين بمحطة الصرف الصحي بحدائق أكتوبر بالجيزة على جثمان المذكور داخل بيارة الصرف الصحي، وقد تعرف أهليته عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.