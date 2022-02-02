إطفاء الجيزة تنقذ سكان شقة فيصل من جحيم النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع سليم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بوحدة سكنية، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.