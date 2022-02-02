3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، حريقا اندلع داخل شقة ببولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع عمر بن الخطاب من شارع الثلاجة صفط اللبن.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بوحدة سكنية، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.