السيطرة على حريق شقة بأبو النمرس دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة، من السيطرة على حريق شب في وحدة سكنية بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع مستشفى شبرامنت منطقة الصحاري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.