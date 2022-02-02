إخماد حريق داخل محل بفيصل دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع داخل محل بمنطقة الطوابق فيصل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع طلعت عبد الدايم من شارع المزرعة المنشية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بأحد المحلات، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.