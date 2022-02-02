سقوط 3 أشخاص يقومون بتوزيع الحشيش باستخدام "توك توك" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص يقومون بتوزيع الحشيش باستخدام توك توك في منطقة حلوان.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط 3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمركبة لتسهيل تنقلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.