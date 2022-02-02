ضبط سائق بحوزته 1730 لتر سولار مجهول المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مُحملة بــ (1730 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار" مجهول المصدر وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها)؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة، حيث يقوم بتجميع كميات من السولار المدعم دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، مُستخدماً السيارة المشار إليها بقصد بيعها بالسوق السوداء .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.