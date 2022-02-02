القبض على موظف أمن وصديقه سرقوا فيلا بالإكراه بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بالإكراه بالتجمع الخامس.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بالفيلا سكنها الكائنة بأحد المجمعات السكنية بدائرة القسم ، فوجئت بقيام شخصين باقتحام الفيلا وتهديدها بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهما واستوليا على متعلقات شخصية – مبلغ مالي، كرها عنها ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف أمن إداري سابق بالمجمع السكنى محل الواقعة وأحد الأشخاص، مقيمان بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق"، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة المساكن واستغلال المتهم الأول سابقة عمله بالمجمع السكني في ارتكاب وقائع سرقات.

كما تم بإرشادهما ضـبط (المسروقات المستولى عليها - 2 سـلاح أبيض "مطـواة " مُستخدمان في ارتكاب الواقعة).

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بسرقتها كرهاً عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.