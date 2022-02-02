ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 600 كيلو لحوم فاسدة، داخل مطعم شهير بمنطقة عابدين.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم تابعة لإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين وذلك لإدارته المحل "بدون ترخيص"، وحيازته مواد غذائية " لحوم - دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وبحوزته (600 كيلو جرام مقطعات لحوم ودواجن وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المأكولات وطرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.