كاميرات المراقبة فضحته.. كيف استدرج سائق طفلة وهتك عرضها داخل عقار بالعجوزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات فيديو متداول لتحرش شخص بطفلة داخل عقار.

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يظهر به طفلة أثناء نزولها من أحد العقارات "غير محدد" يتبعها شخص مجهول يقوم بتعديل وضع ملابسه بعد تحرشه بها، ثم مشهد أخر لذات الشخص ينصرف بسيارة أجرة "تاكسي".

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة من (نجدة الطفل) بذات الواقعة يضمن حدوثها بسلم أحد العقارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة بلاق الدكرور بالجيزة) وأن قائد السيارة المعنى بمقطع الفيديو هو زوجها "سائق".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بقيادة الرائد محمد مجدي ومعاونه الرائد أحمد فاروق.

اعترف أنه أثناء قيادته للسيارة المذكورة شاهد الطفلة واستدرجها للعقار محل الواقعة بباعاء مساعدته لصعود السلم كونه يعاني من عرج بسيط، وعند تأكده من عدم تواجد أحد قام بالتحرش بها إلا أن الطفلة انتابها حالة من الفزع والبكاء وهرولة على سلم العقار ولحق بها المشكو في حقه ثم استقل سيارته وفر هاربا.

أمكن التوصل إلى المجني عليها (6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبسؤالها في حضور والدتها أيدت اعترافات المتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.