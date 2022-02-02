أمن القاهرة تعتمد حركة تنقلات لمفتشي ورؤساء مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتمدت مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشوف الجندي مدير الأمن، حركة تنقلات لعدد من مديري الإدارات ورؤوسا المباحث.

وشملت الحركة تصعيد العقيد شريف فيصل لمباحث الأموال العامة، خلفًا للعميد محمد عاكف الذي تولى مباحث قطاع الجنوب، والعميد وائل الشموتي لقطاع العاصمة الإدارية، والعميد محمد عاكف لقطاع جنوب القاهرة.

ونقل المقدم أحمد فرج من حلوان لفرقة شمال القاهرة، والعقيد محمد السيسي مفتشا لمباحث حلوان، ونقل العقيد عمرو الحسيني مفتشا لمباحث العاصمة، ونقل المقدم محمد ملش لمباحث الأموال العامة، والمقدم أحمد عويس لمباحث مدينة نصر ثاني، والمقدم محمد صقر مباحث شبرا، والمقدم أحمد مصلح من معاون مباحث مصر القديمة لرئيس مباحث 15 مايو.

كما شملت والمقدم أحمد صفوت مفتشًا لمباحث المساكن، ونقل المقدم محمد حلمي لمباحث الزيتون، والمقدم أحمد عبدالعزيز، مفتش مباحث المتنوع والسرقات.