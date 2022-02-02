ضبط أجنبي لسرقته شقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أجنبي لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب "التسلق" بمدينة نصر.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدتين "يحملان جنسية أحدى الدول، مقيمتان بدائرة القسم بأنه حال استيقاظهما بالشقة سكنهما اكتشافا فتح إحدى نوافذ الشقة وسرقة ( 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي) .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته المضبوطات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.