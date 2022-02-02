القبض على شخص بحوزته عملات مزيفة قبل ترويجها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص بحوزته مبلغ مالي مقلد بقصد ترويجه على المواطنين بالتبين.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته مبلغ مالي فئات مختلفة "مقلد".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي لقيامه بترويجها على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.