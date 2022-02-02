إيهاب صالح ينضم لقناة etc.. ويقدم برنامجًا عبر شاشتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن مجلس إدارة قناة etc برئاسة هاني العتال، عن التعاقد مع الإعلامي إيهاب صالح، والذي من المنتظر أن يقدم برنامجا ترفيهيا شبابيا عبر شاشتها قريبا.

وقال العتال، في بيان الأربعاء، إن التعاقد مع إيهاب صالح يأتي في إطار رؤية واستراتيجية القناة في صناعة المحتوى الترفيهي والبرامج المنوعة في ظل تطور أشكال الترفيه بمختلف أنواعه، والتغير المستمر لاهتمام الشباب بهذه التطورات، كما يناقش البرنامج تطلعات الشباب للمستقبل وطرق تعاملهم مع قضاياهم الحياتية كذلك.

الجدير بالذكر أن إيهاب صالح بدأ مشواره الإذاعي عام 2003 في إذاعة "نجوم إف إم"، وقدم عليها أكثر من 20 برنامجا إذاعيا، من أشهرهم البرنامج الحالي بكره النهاردة و ميكسولوجي، كما شغل سابقا منصبا إداريا في شركة "تيك توك" واستشاريا لشركة "دولبي ميوزيك" وكمنظم و مقدم للكثير من الحفلات المحلية والعالمية.