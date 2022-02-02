على مرحلتين.. من لهم حق التقديم في تملك شقق وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم 15 فبراير الجاري إجراءات التقديم في شقق الإسكان المتوسط (سكن مصر وجنة ودار مصر)، ويستمر التقديم حتى يوم 8 مارس المقبل.

شقق هذه المشروعات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

وفي هذا التقرير نوضح من لهم حق التقديم في هذه المشروعات، والتي جاءت على النحو التالي:

من سبق لهم الحجز:

الطرح الجديد هو الطرح الثاني من نوعه من قِبَلِ صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم الطرح الأول منتصف 2020، للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مشروعات "سكن مصر، ودار مصر، وجنة، حيث أتاح الصندوق للمواطنين الحاجزين في الطرح السابق من التقديم في هذا الطرح حال عدم حجز وحدات سكنية أخرى ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، حيث سيكون لهم أسبقية في الحجز والتي تبدأ من 15 حتى 16 مارس المقبل.

أما الحاجزين الجدد سيبدأ الحجز بالأسبقية لهم من 17 حتى 24 مارس المقبل يتضمن العملاء المتقدمين على المرحلة الأولى.

واشترط صندوق الإسكان الاجتماعي أن تتوافر عدة شروط في كل المتقدمين للحجز في شقق جنة وسكن مصر ودار مصر جاءت على النحو التالي:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

- و يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة).

- لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

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