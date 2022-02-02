هل تنوي الحكومة تطبيق معايير جديدة للدعم؟.. وزير التموين يُجيب عبر الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا نية للإعلان عن محددات جديدة للدعم، وأن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا. بحسب تصريحات لمصراوي، الأربعاء.

وأكد المصيلحي، أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن تكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم إلى مَن يستحقه، كما أننا نسعى لأن تكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين؛ ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا منذ يومَين يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددًا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات؛ بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.

وكان الرئيس قد صرح أكثر من مرة بشأن تطبيق وتنظيم أفضل لمخصصات الدعم، مثل حديثه بأن الدولة لن تسمح باستخراج بطاقة تموينية لأكثر من شخصين.

وأضاف السيسي أثناء افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط نهاية ديسمبر الماضي: بقول على الهواء كده، لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا غير كده، أخلف وحد تاني يأكل عيالي، وأخد الخدمة بأقل من ثمنها، عشان كده البلد مقامتش، إحنا مسئولين أمام الله، بقول مفيش أكتر من بطاقة تموين لفردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش، بقول كلامي عشان اختصر وقت وجهد من على رئيس الحكومة ووزير المالية.

كما قال الرئيس السيسي، في سبتمبر الماضي، إنه قرر ووجه الحكومة لقطع ووقف كل اشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي "متعدي" على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف.