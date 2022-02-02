القوى العاملة: فض وقفة احتجاجية لـ 120 عاملا بمصنع ملابس ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مديرياتها ببورسعيد، تمكنت من فض وقفة احتجاجية لـ120 عاملا بمصنع فريندز للملابس الجاهزة، بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد الإنتقال الفوري، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها، وحصول العمال على مطالبهم المشروعة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزارة تلقت من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث انتقلت المديرية لمقر المصنع ومقابلة كلاً من: شادي إبراهيم حسن المدير المالي والإداري، ونائب مدير المصنع، ومروة البدوي مسئول التخطيط والمتابعة بالشركة، وتم فض الوقفة الاحتجاجية بعد التفاوض بين إدراة الشركة، و4 من ممثلي العمال، وانتظم العمل بالمصنع، وتعهدت الإدارة بصرف دفعة من مستحقات العاملين على الفور مع التعهد بسداد باقي المستحقات حال حصول المصنع على مبالغ الطلبيات المتأخرة والتي تسببت في تعثر المصنع عن سداد مستحقات العمال.

وتمثلت مطالب العمال في صرف أجورهم الشهرية عن شهر نوفمبر وديسمبر 2021، ويناير 2022، حيث تبين أن العمال خلال تلك الفترة لم يتوقفوا عن العمل بشكل منتظم.

وتقوم المديرية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الطرفين والتأكد من استمرار العمل بالمصنع، وحصول العمال على باقي المستحقات المالية الخاصة بهم في الموعد المتفق عليه مع إدارة الشركة، وإلا إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع حفاظاً على حقوق العمال ورعاية مصالحهم.