​ندوة بمعرض الكتاب تؤكد عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد المشاركون في ندوة "يوناني مصري المسرح والرواية" المقامة، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، عمق العلاقات الثقافية والأدبية بين مصر واليونان.

وقال الدكتور هشام درويش، أستاذ الدراسات اليونانية بجامعة القاهرة، خلال الندوة ، إن مصر في قلب المسرح والأدب اليوناني منذ القدم وليست العلاقة تقتصر على الشاعر قسطنطين كفافيس الأكثر شهرة بوصفه من أمراء الشعر اليوناني.

وأشار إلى قول مأثور عند اليونانيين حول علاقتهم بمصر إن "البحر يوحدنا ولا يفصلنا"، كما اعتبرهم المصريون القدماء شعوب البحر، لافتا إلى أن حضارة جزيرة كيريت القديمة يمكن اعتبارها حضارة فرعونية لكن في شكل يوناني.

وأضاف أن هناك 4 روائيين كبار يونانيين ومن قمم الأدب اليوناني عاشوا في الإسكندرية وهم بينلوب دلتا كاتبة الأطفال الأولى في اليونان والشاعر الكبير قسطنطين كفافيس والكاتبان جورج سفيريس أوديسي إيليتس.

بدوره، قال الدكتور حاتم ربيع رئيس قسم اللغات والحضارات اليونانية بجامعة عين شمس، إن العلاقة بين الأدبين المصري واليوناني المعاصرين بدأت في ترجمات طه حسين وإبداعات توفيق الحكيم وعلي أحمد باكثير.

وأضاف أن أحسن تجربة لتقديم مسرحية أوديب اليونانية هي ما قدمه الكاتب فوزي فهمي تحت عنوان "عودة الغائب" لاستفادتها من المحاولات السابقة عليها واتخاذها الأسطورة اليونانية مرجعية لها بعكس التجارب التي ألبست القصة ثوبا عربيا إسلاميا.. لافتا إلى أن هناك نقصا في الدراسات المتعلقة بتأثير المسرح اليوناني في الأدب العربي وخاصة المسرح.

بدورها، قدمت الروائية الدكتورة غادة العبسي موجزا عن رحلتها في كتابة روايتها "كوتسيكا" التي تدور حول عائلة أسسها يوناني مهاجر إلى مصر والذي تحمل اسمه محطة مترو مصرية.

وأوضحت أن كوتسيكا هو أول من أنشأ مصنعا للكحول الطبي والتجاري في الشرق الأوسط، كما أسس عائلة رأسمالية في مصر وبني مستشفى كبيرة لكافة المصريين واليونانيين على أحدث التقنيات وقتها.

وأشارت الدكتورة غادة إلى أنها خلال بحثها لكتابة الرواية تفاجأت بالتقارب الاجتماعي بين الشعبين المصري واليوناني، لافتة إلى أن اليونانيين كان لهم السبق في إدخال العديد من الصناعات في مصر لوقف الاستيراد والخروج من سيطرة الاحتلال في تلك الفترة.

وألمحت إلى مشاركة اليونانيين في ثورة 1919 حسب خطاب رئيس الجالية اليونانية في تلك الفترة الذي اعتبر أن دماء اليونانيين الذين سقطوا كانت فداء للحرية المصرية من الاحتلال الإنجليزي.

وتحل دولة اليونان ضيف شرف الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي انطلقت يوم 26 يناير الماضي وتستمر حتى 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتحتفي الدورة الحالية بيحيى حقي عبد التواب يوسف كشخصيتي المعرض، وتأتي تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".