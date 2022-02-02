تحذير ونصائح.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار المتوقعة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 3 فبراير وحتى الجمعة 4 فبراير.

وقال شاهين في تصريحات نليفزيونية، إن يوم الخميس، يشهد أمطارًا متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار لا تتخطى الـ3 أيام.

وأشار إلى وجود أمطار خفيفة في الفترات المسائية، بعد الظهر على القاهرة الكبرى ومناطق من جنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الملاحة البحرية، قال "شاهين"، إن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، لافتًا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 - 70 كم في الساعة، على أن يرتفع الموج من 3 إلى 3.5 متر.

طقس الجمعة

وقال "شاهين"، إن طقس يوم الجمعة، يشهد تزايد كميات السحب المنخفضة والمتوسطة التي تعكس أشعة الشمس، على أن تنخفض درجة الحرارة لـ 15 درجة مئوية، على الوجه البحري والقاهرة.

وأشار إلى تزايد كميات الأمطار لتمتد من خفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضح أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65 – 75 كم في الساعة، بالإضافة إلى ارتفاع الموج من 4 – 5 أمتار.

ونصح المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، وعدم الوقوف تحت الأشجار العالية أو الإعلانات العالية، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولا بأول.

كما نصح أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، والجيوب الأنفية وكبار السن والأطفال، بقدر الإمكان تجنب التعرض للأتربة المثارة، وعلى قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، القيادة بهدوء تام مع سقوط الأمطار، كونها تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أو انزلاق العجلات، مع ضرورة اتباع كافة تعليمات الهيئة العامة للمرور.

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