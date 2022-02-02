بطاقته "أعزب" و48 ساعة في النيابة.. كواليس التحقيقات مع المُحلل الشرعي محمد الملاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المحامي أشرف فرحات، إن نيابة استئناف القاهرة أمرت بحبس محمد الملاح الشهير بـ"المُحلل الشرعي" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "بطاقته الشخصية".

وأضاف "فرحات" في تصريحات لمصراوي، أن التحقيقات توصلت إلى تزوير المتهم في بطاقته الشخصية، إذ تبين زواجه وطلاقه مرتين، فيما سجل ببطاقته الشخصية أنه أعزب.

أمّا عن الواقعة الأساسية "المُحلل"، قال المتهم للنيابة إنه وقع عليه ظُلم من معد الإعلامي شريف عامر للادعاء بتزوجه من 33 سيدة على الهواء، فتم حجزه لاستكمال التحقيقات.

وأوضح "فرحات" أن معد برنامج شريف عامر، قدّم للنيابة كل ما يثبت مصداقية الحلقة نافيا أي اتفاق مع محمد الملاح لكي يدعي التزوج 33 مرة.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة نشر أخبار كاذبة، التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسمية.

وكان المحامي بالنقض أشرف فرحات وآخرين تقدم ببلاغ للنائب العام بعد الحلقة التلفزيونية التي ادعى فيها أنه تزوج وطلق 33 مرة وأنه أعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية.