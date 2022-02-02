مباحث بولاق تطارد يمني عذب ابنة أخيه حتى الموت: "مش بتحفظ قرآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء مدحت فارس؛ لضبط يمني متهم بالتسبب في وفاة ابنة شقيقه بعد وصلة ضرب بدعوى تأديبها داخل شقة بفيصل.

تلقى العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة بها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كشفت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن عم الطفلة ذات الـ13 سنة وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اعتدى عليها بالضرب بعصا تارة وركلات ولكمات تارة أخرى لعدم التزامها بحفظ القرآن الكريم كما طلب منه والدها المقيم خارج مصر.

حسب تحريات الرائد أحمد مندور والنقيب أحمد عبد الكريم، معاوني مباحث بولاق الدكرور، لم تتحمل الصغيرة وصلة الضرب التي منحها إياها عمها لتلفظ أنفاسها الأخيرة، ولاذ العم بالهرب خشية ضبطه من قوات الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالها اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن واستعجلت التحريات.