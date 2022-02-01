سيدة تستغيث عبر "فيسبوك": "حامل وبسقط".. والتحريات تكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دقيقتان و10 ثوان خرج فيها شخص وزوجته يستغيثان برجال الشرطة مما وصفوه بهجوم بلطجية اعتدوا عليهما بالضرب وألحقوا الضرر النفسي والمادي بهما ومسكنهما بمركز كرداسة.

خرج الزوج في مقطع متداول مرتديا فانلة بيضاء بها آثار دماء وتظهر زوجته مرددة عبارة "أنا حامل وبسقط إلحقونا يا جماعة".

الفيديو كان محل رصد من إدارة المتابعة بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة فحص المقطع وكشف ملابساتها.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن حقيقة الأمر على خلاف ما جاء بالمقطع، تبين أن خلافا متجددا بين طرف أول (الزوجان) وبين عامل وزوجته ونجلهما (طرف ثان)؛ بسبب الميراث.

جهود البحث التي أشرف عليها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، كشفت عن مفاجأة بشأن مزاعم الزوج بالفيديو بأن آثار الدماء على ملابسه نتيجة تعرضه للضرب بخلاف الحقيقة، وتبين أنها نتيجة تشاجره مع الطرف الثاني واعتداءه عليهم بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال الشرطة من ضبط الطرفين، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.