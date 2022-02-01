"رايح عزاء فاتقتل".. تفاصيل وفاة سائق بطعنات زميله في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت نيابة المطرية لأقوال والدة "حسن. م" سائق الذي قُتل بطعنات من زميله بالمطرية.

قالت والدة المجني عليه إن ابنها 32 سنة كان يعمل على سيارة يملكونها، وعلِم من زملائه أنهم ذاهبين إلى عزاء زميل لهم "قالهم أنا جاي معاكوا أعمل الواجب".

وأضافت أنها علمت من زملائه، أن المتهم "خالد. أ" 36 سنة، كان جالسا في السيارة رافضًا أن يصعد ابنها إليها "دا بيتريق عليا" ثم نشبت مشاجرة بينهم.

وأشارت إلى أن المتهم ضرب ابنها وأسقطه أرضًا ثم طعنه بـ"مفك" في رأسه وصدره.

وبيَّنت مناظرة النيابة إصابة المجني عليه بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله بالمطرية.