ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 150 طربة حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 من العناصر الإجرامية بحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من (ثلاثة من العناصر الإجرامية "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة المنوفية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة "الدخيلة" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزتهم 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.