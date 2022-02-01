الداخلية تكشف كواليس فيديو "طفل عين شمس" الذي أشعل السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنقاذ طفل حال تعلقه بنافذة مسكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء ؛ بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 29 الماضى وقيام (أحد الأشخاص "جار الطفل المذكور") بإنقاذ الطفل حال تعلقه بشرفة مسكنه ، وتبين تواجد والد الطفل بعمله ، وتواجد والدته صحبة والدها المقيم بذات العقار.

أمكن ضبط والدة الطفل المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.