"معركة فوق منجم الذهب"..ضبط المتهم بقتل عامل خلال التنقيب عن الذهب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية؛ من ضبط المتهمين بقتل عامل بعد إطلاق وابل من الرصاص في مشاجرة خلال التنقيب عن الذهب بأسوان.

تلقى قسم شرطة أول أسوان بلاغا بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة القسم، و بالفحص أمكن تحديد هوية المتوفى وبإستدعاء والده - مقيم بدائرة مركز شرطة دراو تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله.

وأضاف أن نجله "المتوفـى" خرج من المنزل متوجهاً للتنقيب العشوائى عن خام الذهب بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن وراء الواقعة (أحد الأشخاص- يحمل جنسية إحدي الدول) بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم أثناء قيامهما بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب تطورت لمشاجرة لوجود خلافات بينهما للسيطرة على أماكن التنقيب عن خام الذهب بذات المنطقة قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته "فرد محلى" مُحدثاً إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وعقب ذلك استعان بآخر (مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) وقاما بنقل جثة المجنى عليه إلى مكان العثور بسيارة ربع نقل قيادة الأخير.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما, وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، كما أرشدا عن السلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.