العثور على جثة أربعينية داخل شقتها بالمقطم.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرَّحت نيابة المقطم بتشريح جثة سيدة على جثتها داخل شقتها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

وناظرت النيابة جثة المتوفاة، فتبين أنها في العقد الرابع من العمر ومسجاة على سرير في غرفة نومها، وترتدي كامل ملابسها دون إصابات ظاهرية.

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل مقيمة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة "نهى. م".

وبالانتقال تبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما تبيّن عدم وجود بعثرة في محتوياتها الشقة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.