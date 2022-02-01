قيدوا النزلاء بالحبال والضرب.. النيابة تحقق مع القائمين على مصحة لعلاج الإدمان بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة مع القائمين على مصحة بدون ترخيص لعلاج الإدمان في أبوالنمرس. وطلبت النيابة تحريات مباحث رعاية الأحداث حول الواقعة ونشاط المصحة بالكامل.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "هارب" مقيم بالجيزة باستئجار فيلا كائنة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس في الجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، كما تبين وجود 85 شخص بداخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب .

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" - دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال والعصى.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.