جامعة السوربون تشكر "مصر للطيران" وتشيد بتطور خدمات الشحن الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تلقت شركة "مصر للطيران" خطاب شكر من جامعة السوربون بفرنسا، خلال استقبال وفد الجامعة أثناء زيارته الشركة مطلع شهر يناير الماضي.

وأشاد وفد جامعة السوربون الذي ضم 40 طالبًا من طلبة الدراسات العليا بالجامعة برئاسة الدكتور ستيفان دوارد، والمشرف على رسالة ماجستير النقل الدولي بجامعة السوربون بباريس، والدكتور إيمريك ليندجل، أستاذ الاقتصاد بالجامعة، بإمكانات وتطور مستوى الخدمات المقدمة من الشركة في مجال الشحن الجوي بصفة خاصة، وفي مجال صناعة الطيران المدني بصفة عامة، كما أشادوا بالتنظيم الرائع للزيارة وحسن استقبال الطلبة بمقر الشركة وعلى متن رحلاتها.

وكان وفد جامعة السوربون بباريس قد قام بزيارة ميدانية إلى مقر شركة مصر للطيران، ومجمع البضائع بمطار القاهرة للتعرف على نشاط شركة الشحن الجوي ضمن رسالة ماجستير يعدها الطلبة بعنوان "لوجستيات النقل الدولي دراسة حالة لنشاط الشحن بجمهورية مصر العربية".

وتقدم وفد الجامعة بالشكر إلى الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر للزيارة ضمن خطة الجامعة في ضوء معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة للدولة المصرية نتيجة الجهود المبذولة من كل قطاعات الدولة، وتم اختيار شركة "مصر للطيران للشحن الجوي"؛ لدورها الأساسي والداعم لتنفيذ خطة الدولة برفع معدلات التصدير في الخطط المستقبلية، وكذا للدور المحوري بالمنطقة كمنطقة تجميع وتوزيع البضائع من داخل المنظومة اللوجستية للوكلاء والمصدرين من خلال مشروعات التنمية المختلفة.