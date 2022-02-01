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مطار برج العرب يكرم عاملا أمينًا عثر على مبلغ مالي كبير وسلمه لراكب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

كرم مطار برج العرب الدولي العامل الأمين "عبد الرحمن مستور"، والذي عثر على مبلغ مالي كبير يخص أحد الركاب المسافرين، وقام بتسليم المبلغ إلى إدارة المطار والتي قامت بدورها بتسليم المبلغ للراكب قبل سفره، وعرض الراكب مكافاة مالية على العامل إلا إنه رفض.

وقرر الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، تكريم العامل الأمين والإشادة بخلقه وصرف مكافاه ماليه له.

كما منح الطيار هشام فريد مدير مطار برج العرب الدولي، العامل شهادة شكر وتقدير، وأعرب عن بالغ سعادته لما يلاقيه من حسن الأخلاق والأمانة، التي يتحلى بها جموع العاملين والمترددين على المطار، حيث أن هذه الواقعة ليست هي الأولى بل تكررت كثيرا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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