زلزالان في 48 ساعة.. "البحوث الفلكية" يكشف عن سبب تكرار الزلازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أسباب حدوث زلزالَين خلال 48 ساعة في مدينتَي دمياط وبني سويف، موضحًا أن الزلزال الأول في البحر بعيد عن دمياط بـ160 كم داخل البحر.

وقال الهادي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إن كل منطقة لها ظروفها الجيولوجية والتكتونية، وبالتالي ليس هناك علاقة بكونها أحد المناطق الجديدة في الزلازل وأننا لم نسمع عنها كثيرًا من قبل في حدوث الزلازل؛ خصوصًا أن هذين الزلزالين صغيران، ولكن إذا حدث زلزال كبير جدًّا أكبر مثلًا من 7 درجات لا قدر الله، فمن الوارد أن يحدث في أماكن أخرى بعيدة عنه نتيجة قلقلة الأرض في الأماكن التي تحدث بها فوالق نشطة تقع في باطن الأرض.

وأضاف رئيس قسم الزلازل أنه في الواقع كل منطقة لها ظروفها في أسباب الزلزل بها، إلا أن القوة التي تقدر بنحو من 4 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر، ليست بقوة كبيرة؛ أي بقوة أقل بكثير من المتوسطة ولا تؤثر على البنية التحتية، وتعتبر مثل هذه الزلازل الصغيرة نسبيًّا مثالًا على "تنفيس الأرض" بزلازل متتابعة ذات قوة صغيرة حتى تخرج الطاقة من باطن الأرض على مراحل وليس كمية واحدة كبيرة، وهذا من رحمة الله.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف.

وجاءت الهزة في تمام الساعة 11.01 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالًا، وخط الطول 31.61 شرقًا، والعمق 6 كم، وورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

وسجلت محطات الزلازل، الأحد الماضي، هزة أرضية بالبحر المتوسط على بعد نحو 159 كم شمال مدينة دمياط، وذلك في تمام الساعة 10.22 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 84.32 شمالًا، وخط الطول: 70.31 شرقًا، والعمق: 12 كم، ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.