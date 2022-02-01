الحبس سنة لمُعلمة بتهمة التنمر على طالب من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح شبرا، اليوم الثلاثاء، بحبس مُعلِّمة سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة التنمر على طالب بمدرسة في شبرا.

كما عاقبت المحكمة والدة الطالب المجني عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة سب المُعلمة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ.

وقالت هبة مصطفى، دفاع الطفل، إنها قررت الاستئناف على الصادر ضد والدة المجني عليه.

كانت النيابة أحالت مُعلمة بإحدى مدارس شبرا مصر إلى المحكامة بتهمة التنمر على طفل من طلاب الدمج، بأن تعدت عليه بالقول بعبارات، قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، وذلك في أثناء انعقاد حصة مدرسية.