عواصف وسيول وشح مائي.. 6 تأثيرات خطيرة لتغير المناخ على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة البيئة تفاصيل التأثيرات المتوقعة لظاهرة التغير المناخي على مصر.

وقالت البيئة في منشور توعوي إن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ على مصر تتمثل في التالي:

1- ارتفاع متوسط درجات الحرارة.

2- زيادة الظواهر المناخية الجامحة كالعواصف والسيول.

3- ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية.

4- تأثر الموارد المائية وزيادة الشح المائي.

5- تدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الزراعي.

6- تدهور الصحة العامة.

وبينت الوزارة أن تغير المناخ له عدة أسباب منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري.

وقالت إن الأسباب الطبيعية لتغير المناخ من أبرزها التغيرات التي تحدث في الدورة الشمسية والأنشطة البركانية.

وعلى صعيد آخر تعتبر الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع ذلك إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز فضلا عن إزالة الغابات.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن تغير المناخ يعني حدوث تحول في درجات الحرارة وأنماط الطقس على المدى الطويل.