عبدالمجيد: وصول جثمان الكاتبة الصحفية زينب منتصر لمطار القاهرة صباح الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وكيل نقابة الصحفيين، إن جثمان الكاتبة الصحفية زينب منتصر، يغادر أوساكا اليابانية مساء اليوم الثلاثاء بإذن الله على متن رحلة طيران الإماراتية، فيما ينتظر وصوله الرحلة بإذن الله بحسب التوقيتات مطار القاهرة في الساعة 10.20 صباحًا.

وأضاف عبدالمجيد: يأتي ذلك بناء على التواصل مع السفير محمد أبوبكر سفير مصر باليابان الذي لم يدخر أي جهد هو وطاقم السفارة المصرية المعاون له لتقديم كامل الدعم لنقل جثمان الأستاذة زينب منتصر إلى القاهرة في ظل ندرة رحلات الطيران القادمة من اليابان مع تشديد اليابان للاجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وأضاف عبدالمجيد: السفير محمد أبوبكر وطاقم السفارة المصرية وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية في اليابان شاركوا الدكتور صلاح عز الدين ابن الزميلة الراحلة صلاة الجنازة على جثمانها أمس قبل تجهيزها لنقلها إلى القاهرة.

ووجه عبدالمجيد الشكر للسفير محمد أبوبكر وفريق عمل السفارة المصرية باليابان و للسفيرة نبيله مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وللدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

واختتم قائلا: تغمد الله الأستاذة زينب منتصر برحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.