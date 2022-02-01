صدق النية مع الله.. وزير الأوقاف:"صكوك الإطعام" من أهم المشروعات المجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير- أحمد حسين:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الإطعام أحد أهم مشروعات المجتمعية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك هذه المشروعات تتوافر فيها صدق النية مع الله والإخلاص.

وأضاف خلال إطلاق مشروع صكوك الإطعام، الثلاثاء، من مجزر البساتين، أنه بموجب هذا المشروع سيتم توزيع اللحوم مرة كل شهر على الأسر، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون التوزيع مرة كل أسبوع خلال الفترة المقبلة.

وأِشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تسليمها لمديري المديريات.

وشدد وزير الأوقاف، على أن مشروع صكوك الإطعام يأتي بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي والتي وصلت تبرعاته العام الماضي لما يقرب من 142 مليون جنيها.