الجيزة: تنفيذ 95 قرار إزالة تعديات على أملاك دولة في 5 مناطق- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تواصل مجهودات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وبحسب بيان اليوم، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أي مخالفات أو تعديات، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وقامت محافظة الجيزة، بإزالة ٩٥ حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي أملاك الدوله بمراكز العياط واطفيح ومنشأة القناطر، وشملت قيام مركز ومدينة العياط بإزالة عدد ٤٥ حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة ٢٥٠٥ م بقرية جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بالتعاون مع ري قناطر الدلتا تنفيذ (٤٥) قرار إزالة تعديات على أراض الدولة بمساحه ١١٨٢٥ م٢ بقرية الجلاتمة.

كما أزال مركز ومدينة أطفيح 5 حالات تعد على أراض أملاك دولة بقرية القبابات على مساحة ٢٠٠٠م٢ في المهد.

وأزال مركز كرداسة بدروم مقام بالمخالفة بمنطقة جرانه، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة البدرشين بإزالة أساسات لبناء بدون ترخيص بعزبة النخل.

وبحسب البيان، جار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.