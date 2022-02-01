طلب إحاطة في البرلمان بسبب تسرب الغاز الطبيعي في الشرابية والزاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بسبب إهمال وصيانة شركات الغاز وتسرب الغاز بعدد كبير من الشقق السكنية داخل دائرة الشرابية الآونة الأخيرة.

وأكد وطني، أن تسرب الغاز أصبح متكرر بشكل كبير في الشرابية والزاوية الحمراء نتيجة عدم توافر نسب الجودة في التركيب وعدم تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية، كما أنه أصبح هناك العديد من الشركات غير المرخصة وغير المعروفة التي تقوم بتوصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى المنازل، ما تسبب في موت الكثير من المواطنين وأخرهم بالأمس بعد وفاة 3 مواطنين نتيجة تسريب الغاز.