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مستشار وزير الثقافة الأردني: مكتبة الأسرة من أهم المشاريع الناجحة في المملكة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور أحمد راشد مستشار وزير الثقافة الأردني، إن الثقافة ما قبل تختلف كثيرا عما بعد كورونا، وأصبح العمل ثقافي يقدم إلكترونيا كما لو كان الجمهور حاضرا.

وأضاف خلال ندوة المؤسسات العربية ودعم الثقافة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: الثقافة شأن عام صار يدخل في شتى مناحي الحياة في البيئة والاقتصاد والتعليم وغيرها، وصار يصنعها الجمهور، وبقي لوزارة الثقافة الأردنية دور هام يتمثل في إنشاء البنية التحتية في مختلف المحافظات وأنجزنا إنشاء المراكز الثقافية مثل المكتبات والمراكز الثقافية والمسارح في ثلثي المحافظات.

وأكمل: من أهم المشروعات لدينا يأتي مشروع مكتبة الأسرة وهو نسخة من المشروع المصري وهو مستمر وناجح منذ ١٥ عاما، كما نعني باختيار مبادرات ومشاريع ثقافية أخرى تعنى بتكوين المواطن الأردني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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