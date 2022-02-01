"أب وأم و5 أبناء".. تفاصيل مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

دلت المعاينة الأولية لواقعة مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بالشرابية، أن السبب هو سخان الغاز بالمنزل، الذي اشتعل عقب طول فترة استخدامه.

أوضحت أن اشتعال السخان تسبب في تلف الاوتوماتيك وفصل الغاز بالسخان، ما تسبب في حدوث تسرب غازي راح على إثره "أب وأم و5 من الأبناء"، وقد عثر عليهم جميعًا بمناطق متفرقة بالشقة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بصحبة قوة من قسم شرطة الشرابية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثث زوج وزوجته وأبنائهم الخمسة.

وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسريب للغاز داخل الشقة سكنهم.

تم إخطار النيابة، ونقل الجثث إلى مشرحة زينهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.