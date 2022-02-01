7 جثث في الشقة.. القاتل الصامت يحصد أرواح أسرة كاملة في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي زوج وزوجته وأبنائهم الخمسة، اليوم الإثنين، مصرعهم اختناقًا بسبب تسريب الغاز داخل الشقة سكنهم بمنطقة الشرابية.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بصحبة قوة من قسم شرطة الشرابية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثث زوج وزوجته وأبنائهم الخمسة.

وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسريب للغاز داخل الشقة سكنهم.

تم إخطار النيابة العامة، ونقل الجثث إلى مشرحة زينهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.