مأمورية بـ3 أرواح.. كيف أحرقت الشرطة حدائق الشيطان في الجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصد دقيق وجمع للمعلومات بحظر وحيطة شديدين كانا عنوان مأمورية مكبرة أعدها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم تنسيقا مع مباحث الجيزة؛ لإحكام القبضة الأمنية على واحدة من أخطر لبؤر الإجرامية.

على مدار الأسبوعين الماضيين انطلقت استغاثات من أهالي مركز أوسيم شمال الجيزة غالبيتها مدعومة بصور ومقاطع فيديو ترصد نشاط عصابات السلاح والكيف تحديدا بمنطقة الغناترة؛ لتهدد سلامتهم وذويهم.

مناشدة من القلب وجدت استجابة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي كلف مساعديه بسرعة التصدي لتلك العناصر.

داخل ديوان عام مديرية أمن الجيزة، أصدر اللواء مدحت فارس توجيهاته بتشكيل فريق بحث هو الأكبر منذ فترة طويلة يضم القطاعات المعنية برئاسة نائبه اللواء عاصم أبو الخير تنسيقا مع قطاعي الشمال وأكتوبر.

بالانتقال إلى قسم شرطة أوسيم، عقد العميد هاني شعراوي اجتماعًا مغلقًا بضباطه استعرض خلاله خطة البحث التي تركزت على المراقبة الدقيقة لنشاط تلك العناصر تنسيقا مع فرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد علي عبد الكريم.

على أرض الواقع، انطلق الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاوني مباحث أوسيم لجمع التحريات مع تنشيط مصادر المعلومات السرية يعاونهما في الجهة المقابلة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة معاونيه الرائدين أحمد فايز وعبد الرحيم الرفاعي.

عمل متواصل دون راحة ورصد بتقنيات حديثة أثمرا عن رصد اتجار عناصر إجرامية شديدي الخطورة فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة متخذين من الأراضى الزراعية المتاخمة لمحور الضبعة وكرًا لنشاطهم الآثم.

بدت الصورة واضحة بفضل تقرير واف أعده ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تنسسيقا مع قطاع الأمن العام وإدارة المساعدات الفنية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات ليعطي اللواء علاء سليم الضوء الأخضر للتنفيذ مع الضوء الأول للشمس.

بعد مراجعة سريعة للخطة التي تركزت على مداهمة 3 منازل بمركزي أوسيم وكرادسة في نفس التوقيت، اصطفت القوات داخل إحدى المنشآت الشرطية إيذانا بـ"ساعة الصفر".

حال مداهمة القوات لأحد المنازل المشار إليها بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أسفر عن إصابة أحد المزراعين "من جانب العناصر الإجرامية " بنطاق المنزل محل الواقعة.

أمكن ضبط 3 عناصر إجرامية "أحدهم مصاب بأعيرة نارية، كما أُصيب مجند من قوة قطاع الأمن المركزى، وتم نقل جميع المصابين لإحدى المستشفيات لإجراء الرعاية اللازمة لهم.

عثر بحيازة المتهمين (7 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات – 11 خزينة آلية – 3 أسطوانات هيروين – 537 لفافة هيروين – مبالغ مالية – ماكينة عد مبالغ مالية – نظارة ميدان – 3 دراجات نارية – 2 مركبة "توك توك").

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ووجه اللواء علاء فاروق مساعدوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.