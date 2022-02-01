تجديد حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بالشارع في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سيدتين ورجل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التسبب في وفاة رضيع وإلقاء جثته بالشارع بمدينة 15 مايو.

وأمرت نيابة 15 مايو والتبين، بأخذ عينة من البصمة الوراثية "DNA" من جثة طفل عثر عليه ملقى بالشارع بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لحين توافر ركن المضاهاة، كما أمرت بتشريح جثمان المتوفي والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثة.

وورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من سيدة تدعى "إ. ال"، مفاده عثورها على جثة طفل رضيع أثناء سيرها بالشارع بدائرة القسم.

بالانتقال لمحل البلاغ والفحص عثر على جثة طفل يبلغ من العمر يوم، متوفي وملقى بجانب الطريق.

بعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين أن المبلغة هي من قامت بإلقاء الطفل وقامت بإبلاغ المباحث لإبعاد الشبهة عنها.

وتحفظت قوات الأمن عليها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرت أن الطفل نجل شقيقتها وتدعى "غ. ا"، وهربت من زوجها منذ عام وتعرفت على شاب يدعى "ب. ق. ج"، وحملت منه سفاحًا في الطفل، وبسبب تعاطيها أقراص منع حمل ولد الطفل متوفي، وعقب ولادته اختمرت في ذهنها فكرة أخذ الطفل من شقيقتها وإلقائه في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط والدة الطفل وعشيقها والد الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.