مفاجأة في حريق الحسين.. العثور على جثتين محترقتين لرجل وسيدة تحت الأنقاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت عمليات رفع أنقاض الحريق الذي وقع بمحيط مسجد الإمام الحسين، عن مفاجأة صادمة، حيث عثر رجال الحماية المدنية على جثتين محترقتين.

وكان حريق نشب في الساعات الأولى اليوم الإثنين في الطابق الأخير لأحد المباني خلف مسجد الحسين تمكنت الحماية المدنية من إخماده.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، بيما كان رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات رفع الأنقاض التي وقعت جراء الحريق بعد إجراء عمليات التبريد، فوجئوا بوجود جثتين محترقتين تحت الأنقاض، وعلى الفور تم استخراجهم .

وتابع المصدر، بالفحص الأولي تبين أن الجثتين لرجل وسيدة، بينما يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات وفاتهم، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأصيب 11 شخصًا على الأقل جراء الحريق نقلوا لمستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وأرجعت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة سبب الحريق إلى انفجار "بوكس" كهرباء بأحد المباني، ما أسفر عن اشتعال الحريق.

إقرأ أيضا:

جرائم شهر العسل| "عشيقي ذبحه قدامي وسبنا جثته في الرمل".. لماذا تخلصت عزة من زوجها بعد 30 يوم زواج؟