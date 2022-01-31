مؤشرات أوّلية.. "خليفة" نقيبًا للزراعيين والفولي ورجب وكيلين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- زياد أحمد:

كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة المهن الزراعية، التي أجريت اليوم الاثنين، فوز الدكتور سيد خليفة، بمنصب نقيب الزراعيين، إذ حصل على أعلى الأصوات، وفقًا للمؤشرات الأولية لفرز أصوات الانتخابية.

وشهدت منافسة شرسة بين 7 مرشحين، كان أبرزهم خليفة نقيب الزراعيين الحالي، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، الدكتور نظمي عبدالحميد عميد زراعة عين شمس السابق، الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق.

كما فاز الدكتور ماهر أبوجبل بمنصب الممثل الإقليمي عن إقليم الإسكندرية ومطروح فوق السن والدكتور محمد الطباخ الممثل الإقليمي تحت السن، حيث تمت الانتخابات بإشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة منذ بدء إجراءات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأوضحت المؤشرات الأولية، وفقًا لبيانات الحصر العددي في مختلف اللجان بالمحافظة عن اكتساح الدكتور ماهر أبوجبل لكافة النتائج على مستوى منصب الممثل الإقليمي، اعتمادًا على جولاته الميدانية داخل المحافظة وعقد لقاءات مباشرة مع المهندسين الزراعيين خلال حملته الانتخابية على مدار أكثر من شهور متتالية بعد إعلان موعد الانتخابات التي انتهت مساء أمس الأحد ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي للنتائج الأربعاء المقبل.

كما أوضحت المؤشرات فوز الدكتورة إحسان صادق بمنصب عضو على مستوى الجمهورية والمهندس أبوبكر بمنصب عضو على مستوى الجمهورية ولم يتم حسم الموقع الثالث على مستوى الجمهورية، وعلى المستوى الإقليمي فوز المهندس سيد النجدي بإقليمي الشرقية والقليوبية وفوز المهندس محمد تركاوي بمنصب إقليمي الغربية والمنوفية وفوز المهندس صفوت ميلاد بإقليمي أسيوط المنيا ولم يحسم حتى الآن باقي المواقع الإقليمي.

ووفق المؤشرات فاز بمنصب رئيس فرع النقابة بأسوان المهندس حازم عبدالمنعم وفوز المهندس مختار علام بمنصب رئيس فرع النقابة في سوهاج وفوز المهندس أحمد هريدي بمنصب رئيس فرع النقابة في أسيوط والمهندس إسماعيل رضوان رئيس فرع النقابة بالمنيا والمهندس إدريس سلام رئيس فرع النقابة بالجيزة وفوز المهندس محمود عبدالعاطي بمنصب رئيس فرع النقابة بالبحر الأحمر.

كما فاز المهندس حسين السنيني رئيس فرع النقابة في مطروح والدكتور صبحي سلام رئيس فرع النقابة في الإسكندرية والمهندس ناجي محمد رئيس فرع النقابة بالبحيرة والمهندس عبدالواحد أحمد رئيس فرع النقابة بالمنوفية والمهندس سمير راشد رئيس فرع النقابة بالشرقية والدكتور السيد خليل رئيس فرع النقابة بالإسماعيلية وفوز المهندس سامي سعد بمنصب رئيس فرع النقابة بالقليوبية بالتزكية والمهندس عبدالحليم محمد رئيس فرع النقابة بشمال سيناء بالتزكية.