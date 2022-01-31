​رئيس الوطنية للصحافة: المؤسسات القومية مديونة بـ7 مليارات جنيه لثلاث جهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة وضعت خططًا لتطوير جميع المؤسسات الصحفية القومية، وعمل بوابات الإلكترونية تليق بها، موضحًا أنه تم تطوير بوابات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير، حتى أصبحت تليق باسم المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف، أن خسائر جميع المؤسسات من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2021 انخفضت بنسبة 10%، من من خلال تقليل النفقات ومحاولة زيادة الإيرادات من خلال عمل معارض وندوات ومؤتمرات وحققت مبالغ مالية جيدة بحيث نحاول بقدر الإمكان جلب إيرادات للمؤسسات الصحفية، في محاولة لسد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات دون التضحية بالأصول الثابتة.

وأضاف رئيس الوطنية للصحافة، أن بعض المؤسسات الصحفية القومية لم يكن لديها بوابات الإلكترونية، تم عمل بوابات لها مثل مؤسسة دار الهلال ودار المعارف.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، رفضت الاستعانة بشركات من الخارج لتطوير أو عمل بوابات إلكترونية، ولكن تم الاستعانة بمركز "أماك" بمؤسسة الأهرام، وخاصة أنه يضم للعديد من الخبرات الهندسية وفي مجال التصميمات، ما وفر أموالًا طائلة لصالح المؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، لمناقشة الصحافة القومية ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أهمية دور الصحف القومية، وأن الصحافة القومية أحد أعمدة الدولة ومطلوب أن تستمر في دورها لدعم الدولة.

وأضاف "مسلم"، أن المؤسسات القومية بها أسماء وقامات كبيرة ولابد أن تكون مؤسسات فاعلة وتحل مشكلاتها.

وأشاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بدور المهندس عبدالصادق الشوربجي، سواء خلال رئاسته لمؤسسة روز اليوسف العريقة أو كرئيس للهيئة الوطنية للصحافة في مواجهة مشكلات الصحف القومية، مشيرًا إلى أنها متراكمة منذ فترة طويلة.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك ديون متوارثة على المؤسسات الصحفية القومية منذ عام 1980.

وأوضح، أنه تولي المهمة في يوليو 2020، وتم تشكيل لجان للعمل بالتوازي في جميع القطاعات وصل عددها إلى 9 لجان من لجان التدريب والاستثمار وإدارة الأصول والشكاوي، مشيرًا إلى أنه يعتمد على سياسة الباب المفتوح.

وأشار إلى أن الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، وصلت إلى 3 مليارات جنيه، مضيفًا أن أصل قيمة الدين تبلغ مليار و900 مليون جنيه فقط.

وكشف أنه توصل إلى اتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية يقضي بسداد 4 ملايين جنيه شهريًا لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية على 50 سنة مضيفًا أن هذا الاتفاق يقضي بإسقاط نحو 90% من فوائد الديون، وأشار إلى أن هذه الديون متراكمة منذ سنة 1970.

وأكد الشوربجي، أن بوابة الأهرام شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها تقدمت من المركز 89 في ترتيب المواقع الإلكترونية، ووصلت إلى المركز السابع حاليًا.

وأشاد الشوربجي ببوابة الأهرام التي قال إنه أصبحت الآن تليق باسم مؤسسة الأهرام العريقة حيث كانت في مرتبة لا تليق باسم وتاريخ هذه المؤسسة، مشيدًا بجهود فريق العمل بها للوصول لهذه المركز والمستوى.

وعن تطوير المحتوى، قال "الشوربجي"، إن لجنة دعم المحتوى التي تم استحداثها بدأت تقوم بعمل ملفات وتم توزيع هذه الملفات على الصحف بحيث يكون هناك تنوع في المادة بين المؤسسات الصحفية القومية، وأظهرت هذه الملفات الجهد المبذول في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، فضلًا عن عمل نحو 40 ملف اجتماعي تتعلق بالصحة والتعليم.

وعن ملف الأصول الثابتة قال إنه ملف مزعج وبدأنا نعمل قاعدة بيانات للأصول الثابتة وتم تقسيمها إلى أصول نظيفة وأصول بها معوقات ووجدنا أن معظم الأصول الجيدة مسحوبة لعدم استغلالها ومنها جزء من أرض أكاديمية أخبار اليوم وقمنا باسترجاعها وتمت الموافقة على إنشاء جامعة أخبار اليوم السير في إجراءات تغيير التخصيص.

كما أنه تمت الموافقة على إنشاء 3 كليات في جامعة الأهرام الكندية، واسترجعنا 38 ألف متر داخل أرض الجامعة كانت قد تم سحبها، واسترجاع 74 ألف متر في التجمع الخامس تابعة لمؤسسة الأهرام ودفع 35 مليون جنيه ودفعنا مبلغ الجدية وتم عمل مشاركة مع إحدى الشركات الوطنية لعمل نادي الأهرام، فضلًا عن الموافقة على إنشاء كلية طب في جامعة الأهرام الكندية وكلية الطب وفي جامعة الأخبار.

وقال عن المديونيات: "هناك ديون سيادية وهي ضرائب وتأمينات وجمارك فضلًا عن أن الضرائب تراكمت بطريقة مخيفة ووصلت إلى 7 مليارات جنيه شاملة أصل الدين البالغ 3.5 مليار، وهي وخاصة بضريبة الإعلانات وهي 36%".

وعن الجمارك قال إنه تم الانتهاء من 90% من المديونيات، أما الديون التجارية وهي خاصة بالبنوك تم عمل اتفاقيات وانتهت.

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