بطل مكافحة التدخين.. الصحة العالمية تنعي طبيبا مصريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت منظمة الصحة العالمية، الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين في مصر، والذي توفي قبل أيام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب المنظمة في القاهرة، في خطاب مواساة للجمعية، إن المغازي كان بطلا من أبطال مكافحة التبغ في مصر، وهب حياته لتلك القضية حيث خاض العديد من المعارك للحد من انتشار التبغ في مصر من أجل حماية صحة الشعب المصري.

وأوضحت المنظمة أنه تقديرا لجهود المغازي تم تكريمه من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 2020، لدوره الحيوي في مكافحة التبغ والتدخين، وتم تسليمه درع التميز كواحد من محاربي التبغ في العالم.

كان المغازي أصيب بكورونا قبل أيام، فيما كانت حالته مستقرة قبل أن تتدهوروحالته، ويرحل عن عالمنا الجمعة الماضية.

وفي يونيو من العام الماضي، أرسل المدير العام للمنظمة تهنئة للمغازي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، عقب فوزه بجوائز اليوم العالمي للامتناع عن التبغ بإقليم شرق المتوسط.