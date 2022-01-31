أول تعليق من "الصحفيين" على حكم القضاء الإداري بإعادة تشكيل هيئة مكتبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

علق الكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بإلزام نقابة الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة، في الدعوى المقامة من عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس.

وقال شبانة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الحكم الصادر هو حكم درجة أولى، وسيجتمع مجلس النقابة في أقرب وقت لبحث التحركات المقبلة تجاه الحكم الصادر.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانة سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.

وأكد الحكم أن القرار يأتي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام النقابة، وإبراهيم أبو كيلة من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.

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