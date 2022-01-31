ضبط شخص يروج للعملات الافتراضية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط شخص لقيامه بالترويج للعملات الافتراضية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة والترويج لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تداول وترويج العملات الإفتراضية على الإنترنت .